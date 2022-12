Torcia 10000 lumen ricaricabile IMPRESSIONANTE a 9€ (bombetta Amazon)

Questa spettacolare torcia tattica ricaricabile ha un fascio luminoso che arriva a 10000 lumen. Un potente strumento, da utilizzare in qualsiasi momento serva illuminare tantissimo. Il kit è composto da lampada, batteria 18650, cavo di ricarica e supporto per montare la luce sulla bicicletta. Complice un doppio sconto (40+20%) da Amazon puoi prendere l’intero set a 9,19€ appena.

Per approfittarne, basta accaparrarsi la scorta con due kit a 18,19€ invece di oltre 45€. Come fare? Segui queste semplici istruzioni per applicare i 2 sconti:

spunta il coupon in pagina;

metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, applica il codice “8AWB57YG”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Una torcia spettacolare a prezzo ridicolo su Amazon adesso

Un prodotto super robusto e resistente, innanzitutto. Regolabile su diverse modalità, la presenza di batteria ricaricabile (inclusa nel kit) ti evita di doverla compara a parte.

Con uno strumento di questo tipo, avrai sempre a disposizione un potente fascio luminoso in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, applicando il doppio sconto e portando a casa il set con due torce da 10000 lumen e accessori:

spunta il coupon in pagina;

metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, applica il codice “8AWB57YG”.

Te l’accaparri a 18,39€ (9,19€ per ogni set) e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.