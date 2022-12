Top Gun: Maverick, come e dove vederlo in streaming

Top Gun: Maverick sta per arrivare in streaming su Paramount+. L’appuntamento con uno dei migliori film del 2022 si avvicina spedito, a velocità Mach 10, proprio come il volo del capitano Pete Mitchell. La visione sulla piattaforma sarà disponibile, senza spese aggiuntive oltre alla sottoscrizione standard, a partire da giovedì 22 dicembre, giusto in tempo per un Natale adrenalinico e ad alta quota. In più, puoi approfittare dell’offerta di Prime Video per ottenere uno sconto.

Arriva in streaming Top Gun: Maverick con Tom Cruise

Il film riprende le fila di un discorso interrotto più di trent’anni fa, con la pellicola originale del 1986. Nei panni del protagonista principale c’è ancora una volta Tom Cruise, così come Val Kilmer nel ruolo di Tom Kazansky (Iceman). Non un semplice sequel, ma un prodotto cinematografico capace di scalare le classifiche degli incassi, arrivando a sfiorare la Top 10 delle uscite di maggior successo nella storia, con 1,5 miliardi di dollari raccolti in pochi mesi. Questo il trailer ufficiale.

Oltre due ore cariche di tensione, azione e colpi di scena uno dopo l’altro. Top Gun: Maverick è stato in grado di mettere d’accordo fin da subito pubblico e critica, raccogliendo una serie di recensioni entusiaste da entrambe le parti, come testimoniano i rispettivi voti medi 96% e 99% assegnati su Rotten Tomatoes.

Non hai ancora attivato il tuo abbonamento a Paramount+? Oggi puoi approfittare dell’offerta di Prime Video e accedere all’intero catalogo della piattaforma al prezzo di soli 5,99 euro al mese, per tre mesi. Un intero trimestre di intrattenimento, fino alla primavera, prima di passare a 7,99 euro al mese, ma con la possibilità di annullare comunque il rinnovo in qualsiasi momento. Ricordiamo che la promozione è riservata ai clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.