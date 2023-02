Top Gun Maverick, guardalo in streaming su NOW a soli 3€

È il momento migliore per abbonarsi a NOW perché, a soli 3 euro, puoi avere accesso all’intero pacchetto Entertainment che include prime visioni incredibili come Top Gun Maverick, per non dimenticare la serie TV di The Last of Us.

Il film con Tom Cruise, sequel della pellicola di culto, è già disponibile per la visione sulla piattaforma insieme a tutti gli altri film, gli show e le serie TV del pacchetto “Cinema & Entertainment” di NOW.

Top Gun Maverick in streaming su NOW

Top Gun Maverick riprende da dove ci aveva lasciato il suo predecessore nell’ormai lontano 1986. Tom Cruise riprende il ruolo del protagonista, mentre rivediamo anche Val Kilmer nei panni di Tom Kazansky, meglio noto come “Iceman”.

Il film ha riscosso un incredibile successo, forse persino superiori alle aspettative, sbancando al botteghino e presso la critica specializzata. Ad oggi, la pellicola ha raccolto oltre 1.5 miliardi di dollari in pochi mesi e vanta un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes.

Hai la possibilità di dare uno sguardo anche tu a questo capolavoro approfittando dell’offerta NOW che ti permette di avere il pacchetto Entertainment a soli 3 euro. Poi, potrai decidere se tenerlo o disdire senza preavviso. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.