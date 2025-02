TomTom GO Navigation: ricevi un anno GRATIS con il codice promo

Prima di Google Maps, c’era il TomTom. Adesso è diventato un’app, per Android e iOS, restando comunque un navigatore affidabile e sempre aggiornato. Grazie alla promozione attiva, puoi ottenere un abbonamento gratuito di 12 mesi a TomTom GO Navigation: ti basta inserire l’apposito codice sconto e il totale si azzererà automaticamente nel tuo carrello!

Cosa offre TomTom GO Navigation?

TomTom GO Navigation offre mappe online e offline aggiornate settimanalmente, ti permette di pianificare i tuoi percorsi in base al traffico in tempo reale e ti avvisa della presenza di autovelox e tutor lungo il tragitto. Grazie alla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, puoi sfruttare al meglio l’app anche sullo schermo della tua auto.

Riassumendo, con TomTom GO Navigation puoi:

Accedere a mappe offline disponibili in Italia e nel mondo

disponibili in Italia e nel mondo Ottenere informazioni sul traffico in tempo reale

Ricevere avvisi su tutor e autovelox fissi e mobili

fissi e mobili Ricercare luoghi con foto georeferenziate

con foto georeferenziate Pianificare il tuo viaggio in base ai tuoi punti di interesse salvati

in base ai tuoi punti di interesse salvati Condividere il tuo orario di arrivo previsto con amici e familiari

Richiedi 12 mesi gratis di TomTom GO Navigation

Come ottenere 12 mesi di TomTom GO Navigation gratis? Ti basta collegarti al sito web ufficiale dedicato alla promozione, aggiungere il prodotto al carrello e inserire il codice promo TOMTOMBILD2025: il costo si azzererà automaticamente! Completa l’ordine per avere accesso a un anno di abbonamento senza alcun costo.

Alla scadenza dei 12 mesi gratuiti, l’abbonamento verrà rinnovato automaticamente al prezzo di listino. Se non desideri continuare a pagare, puoi disattivare il rinnovo immediatamente dopo l’attivazione. Grazie a questa promozione, puoi ottenere TomTom GO Navigation gratis per un anno e usufruire di tutte le funzionalità avanzate senza spendere un centesimo.