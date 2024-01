Tiscali mail DOWN: impossibile accedere alla casella di posta

Nelle ultime ore, gli utenti di Tiscali mail stanno segnalando numerosi disservizi in tutta l’Italia: difficoltà nell’accesso alle caselle di posta elettronica, continui rallentamenti nella navigazione e addirittura account non riconosciuti in fase di login.

Tiscal mail: cosa sta succedendo

Il sito DownDetector evidenzia un aumento costante delle problematiche: parliamo di circa 2000 segnalazioni. In molti si sono trovati di fronte al seguente messaggio:

Sistema momentaneamente non disponibile ti preghiamo di riprovare più tardi.

Al momento, è prematuro formulare ipotesi circa le cause ed in merito ai tempi di risoluzione. Prevedibile che l’hashtag #tiscalidown diventasse subito virale su X. Secondo i commenti pubblicati, Tiscali Mail risulta inaccessibile sia attraverso il web browser e sia tramite l’applicazione. Non è tutto: allo stato attuale, è difficoltoso anche parlare con l’assistenza.

Nelle ultime ore si è assistito ad un leggero calo delle segnalazioni ma, come sempre accade in queste circostanze, il tutto potrebbe essere riconducibile a clienti che hanno già avuto modo di confrontarsi con il reparto tecnico di Tiscali e che, di conseguenza, non hanno più ripetuto tale operazione. Ad ogni modo, vi aggiorneremo in caso di nuovi sviluppi.