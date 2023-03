Tineco Pure One S15: il leader del settore oggi in super sconto

Il Tineco Pure One S15 è un aspirapolvere senza fili che sta diventando sempre più popolare tra coloro che cercano un modo efficace per pulire la propria casa senza dover trascinare un dispositivo ingombrante. E se sei alla ricerca di un’opzione conveniente, potresti essere interessato a sapere che il Tineco Pure One S15 è attualmente scontato del 30% su Amazon. Questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo conveniente di soli 279,00 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Tineco Pure One S15: non puoi trovare dispositivo migliore con questo prezzo

Una delle caratteristiche principali del Tineco Pure One S15 è il sensore Tineco iLoop Smart, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato. Ciò significa che l’aspirapolvere utilizzerà la quantità di potenza necessaria per pulire in modo efficiente, senza sprecare energia o batteria. Inoltre, questo dispositivo è in grado di pulire fino a 130 m² con una singola carica, dal soffitto al pavimento, grazie anche ad accessori versatili.

La tecnologia ZeroTangle è un’altra caratteristica importante del Tineco Pure One S15. La spazzola è appositamente progettata per catturare i capelli e intrappolare i peli senza avvolgerli, rendendo la spazzola ancora più facile da pulire. Questo significa che passare l’aspirapolvere sui peli sia lunghi che corti non sarà più un problema.

La tecnologia Tineco Pure Cyclone separa efficacemente aria e polvere per evitare l’intasamento del prefiltro o la perdita di aspirazione. Questo assicura che si ottenga una potenza di aspirazione forte e senza perdite di potenza. Inoltre, con una semplice pressione sul grilletto, è possibile svuotare il cestino dallo sporco e dai capelli che vengono spinti direttamente nella spazzatura.

Infine, la base di ricarica Freestnd senza nessuna installazione è un’altra caratteristica del Tineco Pure One S15. Questo significa che non è necessario fare buchi sulla parete per installare la base di ricarica. L’unità può essere conservata e caricata ordinatamente nell’elegante base di ricarica Freestnd.

In sintesi, il Tineco Pure One S15 è un’ottima opzione per coloro che cercano un’alternativa senza fili a un aspirapolvere tradizionale. Se sei interessato all’offerta del 30% su Amazon, non perdere l’occasione di acquistarlo subito ad un prezzo scontato di soli 279,00 euro. Tineco è leader del settore di dispositivi Smart per pulire casa, ciò che significa che prodotti del genere quando vengono scontati, vanno letteralmente a ruba.

