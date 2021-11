TIM Wonder Six: PROMO con 70 Giga a 9,99€

TIM Wonder Six è una promo esclusivamente attivabile ONLINE dedicata a chi proviene da alcuni operatori virtuali con primo mese GRATIS.

Promo TIM Wonder Six: i dettagli

L'offerta offre un bundle di 50 Giga di traffico dati in LTE fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload con minuti senza limiti verso fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti a soli 9,99 euro ogni mese. Come abbiamo detto all'inizio la tariffa mobile in questione è attivabile solo online ed in portabilità da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Inoltre, per chi ha la Fibra a casa o per chi decide di attivarla i 70 Giga diventano Illimitati grazie a TIM Unica.

In roaming sono previsti anche ben 6 Giga mensili da utilizzare per i viaggi all'interno dell'Unione Europea.

Costi ed altro

L'attivazione della tariffa è completamente gratuito. Inoltre, la Wonder in questione ha anche il primo mese gratis e la spedizione della SIM a casa sempre senza costi.

L'unico costo da sostenere ammonta a 25 euro con ben 20€ di credito omaggio utilizzabili per rinnovare la promo.