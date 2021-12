Tim One Number: nuovo servizio per notifiche e chiamate su smartwatch

Nasce ufficialmente il nuovo servizio Tim One Number, grazie al quale sarà possibile duplicare il proprio numero di telefono mobile per utilizzarlo con più dispositivi dotati di una propria SIM virtuale, mantenendo la stessa offerta della SIM principale.

Diamo il benvenuto a Tim One Number

Con Tim One Number potrete tranquillamente lasciare il vostro telefono a casa e continuare ad effettuare e ricevere chiamate, ascoltare musica in streaming ed essere connessi ad internet tramite lo smartwatch. I consumi verranno addebitati direttamente sulla linea attiva dello smartphone associato, in base ad offerte e tariffe scelte.

Per utilizzare Tim One Number (senza costi d'attivazione) basta possedere uno smartphone Android (versione 6.0 o successive) con almeno 1,5 GB di RAM oppure un iPhone con sistema operativo iOS (a partire dalla versione 15.2) e chiaramente un apparecchio compatibile con il servizio, come appunto uno smartwatch con connettività LTE.

L'offerta Tim One Number prevede un canone mensile di 4,99 euro, con i primi tre mesi gratuiti (effettuando l'attivazione entro il prossimo 31 gennaio): per maggiori informazioni, consultare il sito ufficiale della compagnia.