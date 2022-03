TIM è down: si registrano gravi problemi su tutta la rete

Giornata davvero critica per tantissimi utenti che, proprio in queste ore, stanno scoprendo che TIM è down ed è quasi impossibile utilizzare i servizi offerti dall'operatore telefonico italiano.

Al momento della pubblicazione della news, infatti, anche il sito downdetector.it registra una situazione che sta divenendo sempre più critica: cresce rapidamente la curva degli utenti che in questi momenti stanno segnalando gravi problemi.

TIM è down: i servizi sono irraggiungibili

Studiando con maggiore attenzione il disservizio accusato dagli utenti TIM, sembra che ci siano problemi soprattutto per quanto riguarda la connessione fissa, ma si riscontrano segnalazioni anche per le connessioni mobile.

Le segnalazioni più importanti si registrano in grossi centri abitati in quasi tutto il nostro Paese, ad eccezione della Calabria che (al momento) sembra essere l'unica regione in cui non ci sono segnalazioni di problemi. La mappa interattiva di downdetector.it svela come il disservizio dell'operatore sia ben marcato in alcune città come Roma, Napoli, Livorno, Perugia, Torino, Venezia, Milano e Bologna; ci sono anche segnalazioni da altri centri abitati come Arezzo, Ferrara, Parma, Verona, Catania e Bari.

Non è ancora chiaro il motivo alla base di questo disservizio così pronunciato, ma è probabile che il team di tecnici dell'operatore telefonico sia già all'opera per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sull'evoluzione del problema.