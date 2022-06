Tim Cook ha spoilerato l'arrivo del primo visore VR/AR di Apple

In queste ore, nel corso di un’intervista rilasciata online, Tim Cook ha appena fatto un rapido accenno al fantomatico visore per la realtà mista di cui si parla da tempo. Ha detto testualmente: “restate connessi per vedere cosa abbiamo da offrire“.

La dichiarazione è avvenuta nel corso di un’intervista rilasciata dal CEO di Apple al portale di China Daily e all’interno del quale l’uomo ha parlato degli sviluppi della compagnia sul tema della realtà mista.

Il numero uno della mela sembra essre entusiasta di cosa ha da offrire il magico mondo della realtà virtuale e della realtà aumentata; ha affermato che le persone devono restare in allerta per scoprire le nuove novità che l’azienda ha da mostrare al mondo. Ecco le parole di Cook:

Sono incredibilmente entusiasta dell’AR, come forse saprai, e la cosa fondamentale per qualsiasi tecnologia, inclusa l’AR, è mettere l’umanità al centro di essa. Ed è su questo che ci concentriamo ogni giorno. In questo momento, ad esempio, abbiamo oltre 14.000 app ARKit nell’App Store, che forniscono esperienze AR a milioni di persone in tutto il mondo.

Penso che, nonostante ciò, siamo ancora ai primissimi inning di come questa tecnologia si evolverà. Non potrei essere più entusiasta delle opportunità che abbiamo visto in questo spazio e rimani sintonizzato e vedrai cosa abbiamo da offrire.