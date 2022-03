TIM: come parlare con un operatore

C'è sempre un momento in cui si fa necessario dover parlare con un operatore. Troppo spesso però siamo obbligati ad ascoltare per minuti una voce registrata che ci elenca le opzioni disponibili fino a che, ammettilo anche tu, molto spesso non riusciamo comunque a trovare il modo per parlare con una persona reale e vivente. Se sei un cliente TIM sappi che questo sarà solo un lontano e brutto ricordo.

Infatti, seguendo attentamente le nostre istruzioni, potrai parlare con un operatore TIM in pochissimo tempo, evitando i lunghissimi menù pre-registrati che ci fanno perdere un sacco di tempo. Vedremo quindi come contattare l'assistenza se hai attiva un'offerta di linea fissa, e anche come fare se sei un cliente mobile. Non perderti d'animo, le nostre indicazioni risolveranno il tuo problema e presto potrai parlare con un operatore in carne e ossa.

Come parlare con un operatore TIM Mobile

Se stai cercando di parlare con un operatore TIM Mobile non disperare. Ecco tutti i passaggi necessari per raggiungere l'obiettivo senza perdere tempo e con la certezza di avere a disposizione una persona reale alla quale poter elencare le tue richieste e risolvere i problemi.

Prima di tutto devi comporre il 119, si tratta del numero di TIM dedicato a tutti i clienti Mobile. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. Inoltre, se chiami da un numero dell'operatore nazionale la chiamata è completamente gratuita. Attualmente questa è la sequenza numerica da premere per accorciare i tempi della voce guida. Tuttavia, le indicazioni registrate possono variare.

Una volta composto il 119 ascolta il messaggio guida. Se vuoi avere informazioni in merito a nuove offerte premi il tasto 1 del tastierino numerico. In questo modo verrai messo in contatto con un consulente commerciale TIM.

Se invece hai altre esigenze, come ad esempio problemi tecnici o di fatturazione, allora devi premere il tasto 2 del tastierino numerico. Nel caso non dovessi riuscire in questo modo, allora prova a premere per due volte consecutive il tasto 3. Così verrai reindirizzato all'assistenza tecnica.

Premendo 1 accedi all'assistenza dedicata in caso di furto o smarrimento della tua SIM, premendo 2 avrai modo di ricevere assistenza generale.

Cosa devi fare se sei un cliente di rete fissa

Diverso invece se sei un cliente TIM con attiva un'offerta di rete fissa per la quale vuoi ricevere assistenza. Il numero da comporre è il 187 con servizio attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. Una volta avviata la chiamata potrai seguire le istruzioni della voce guida o, ad ogni menù registrato, digitare la sequenza numerica, che ti forniremo tra poco, a seconda della tua necessità.

Premi 1 per accedere alla sezione dedicata all'assistenza. Successivamente premi due volte 1 se desideri parlare con un consulente commerciale.

Altrimenti se vuoi parlare con un tecnico devi premere il tasto 2. Se stai chiamando dalla linea sulla quale vuoi ricevere assistenza rimani in attesa, altrimenti inserisci il numero su cui voi intervenire, seguito dal tasto cancelletto (#). Premi ancora il tasto 2 per parlare con un tecnico TIM.

Se invece devi risolvere un problema amministrativo allora premi il tasto 3 e poi premi il tasto 1 per parlare con un operatore TIM dedicato. Con lui potrai chiedere tutto ciò che riguarda fatture, pagamenti e modalità di pagamento.