TIM ci ricasca: NUOVA RIMODULAZIONE per il fisso, ecco COME EVITARLA

TIM ha annunciato oggi una nuova rimodulazione: per i clienti di rete fissa, infatti, è previsto un rincaro di 2 euro al mese per il canone dell’abbonamento. La rimodulazione non riguarda tutti i clienti ma solo una cerchia ristretta di utenti che, dal prossimo 1° marzo 2023, dovrà i conti con un aumento del costo del proprio abbonamento. L’operatore, in ogni caso, si conferma “incline” alle rimodulazioni tariffarie per i suoi clienti di rete fissa.

Questa nuova ondata di rimodulazioni riguarda i clienti che hanno attivato uno dei seguenti abbonamenti: Internet Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, TUTTO Premium e Smart Premium. L’operatore dovrebbe aver già avviato l’invio degli avvisi di rimodulazione con appositi messaggi che saranno inclusi nelle bollette. Come detto, la nuova rimodulazione TIM entrerà in vigore il 1° marzo 2023.

C’è tempo fino al 31 marzo 2023, però, per esercitare il diritto di recesso, optando per il cambio operatore. In questo modo, si potrà evitare la nuova rimodulazione TIM e passare ad un’offerta più conveniente senza penali di alcun tipo. Per esercitare il diritto di recesso sono validi tutti i canali comunicati da TIM sul suo sito. Il modo più semplice è chiamare al 187 oppure accedere all’area MyTIM. È possibile anche scrivere all’operatore (TIM – Servizio Clienti Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)) oppure inviare una PEC (disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it).

Rimodulazione TIM: ecco l’offerta giusta per evitare il rincaro

Chi viene colpito da una rimodulazione TIM può cambiare subito operatore, esercitando il diritto di recesso. Tra le soluzioni alternative su cui puntare in questo momento segnaliamo l’offerta Fastweb Casa Light che consente di attivare un abbonamento con connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di appena 26,95 euro al mese, con attivazione e modem Wi-Fi gratis. C’è anche la linea telefonica fissa con chiamate a consumo (le chiamate illimitate comportano una spesa di 3 euro al mese). Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito Fastweb:

