Tile verrà acquisita da Life360 (UFFICIALE)

Tile, una famosa azienda focalizzata sui dispositivi di tracciamento, sta per essere acquisita da un'altra società di tracciamento chiamata “Life360“. Entrambe le società hanno annunciato un accordo pochi giorni fa, in mezzo alla crescente concorrenza nel settore dei tracker Bluetooth come gli AirTag di Apple e similari.

Tile verrà acquisita per competere meglio con AirTag di Apple

Secondo quanto si apprende dall'annuncio ufficiale, Tile è stata acquisita per $ 205 milioni e l'acquisto dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2022. Il CEO CJ Prober entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Life360, mentre la società promette di mantenere il marchio Tile e tutti i suoi attuali dipendenti.

Per chi non la conoscesse, Life360 è una piattaforma di monitoraggio specializzata nelle funzionalità legate alla cronologia delle posizioni, percorsi preferiti, avvisi personalizzati, messaggi SOS e altro.

“Life360 è in missione per semplificare la sicurezza in modo che le famiglie possano vivere pienamente. Con l'acquisizione di Tile, ora saremo in grado di fornire una soluzione unica e onnicomprensiva per trovare le persone, gli animali domestici e le cose a cui le famiglie tengono di più“, ha affermato Chris Hulls, co-fondatore e amministratore delegato del marchio.

Tile invece, è stata fondata nel 2012 e offre una varietà di dispositivi di localizzazione che funzionano in modo simile agli AirTag. Mentre l'accessorio di Apple è disponibile in un solo design, la rivale ha tracker che si adattano a diversi tipi di utilizzo, come un piccolo “adesivo” per telecomandi e un tracker a forma di carta di credito da tenere nel portafoglio.

Con AirTag di Apple disponibile per soli poco più di 30€ e adattabile a miliardi di dispositivi iOS in tutto il mondo, le cose sono sicuramente diventate più difficili per Tile, anche se la società afferma che il suo business – per ora – va bene.