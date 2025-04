Non lo trovi? Associalo al localizzatore Tile Mate

Sei sbadato? Non trovi mai le chiavi? Temi di smarrire i tuoi oggetti di valore? Forse è giunto il momento di provare un localizzatore. Niente di grave, quello di Tile Mate è un dispositivo Bluetooth progettato per aiutare a ritrovare oggetti personali come chiavi, borse e zaini. Piccolo, più o meno come un porta chiavi o una moneta. Ha una portata di 76 metri, che consente di localizzare facilmente gli oggetti persi entro questo raggio. Il dispositivo è compatibile sia con iOS che con Android e funziona anche con assistenti vocali come Alexa e Google Home.

Tranquillo, non si tratta di un dispositivo costoso, specie ora che su Amazon lo trovi a metà prezzo a 12,50 euro.

Il localizzatore Tile Mate

Il localizzatore Tile Mate è resistente all’acqua e polvere grazie alla certificazione IP67, che lo rende adatto all’uso quotidiano anche in condizioni avverse. La batteria è non sostituibile e dura fino a tre anni, riducendo la necessità di manutenzione. Il dispositivo è compatto e ha un design nero che si integra bene con la maggior parte degli oggetti personali. Indiscreto e comodo, non vi accorgereto di averlo attorno.

Inoltre, il Tile Mate può essere utilizzato per far suonare lo smartphone abbinato premendo due volte il pulsante sul dispositivo, anche se il telefono è in modalità silenziosa. Questa funzionalità è particolarmente utile per ritrovare rapidamente il proprio telefono. Con l’app Tile, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, potrete anche visualizzare l’ultima posizione dell’oggetto su una mappa, anche se si trova al di fuori della portata Bluetooth.

Per soli 12,50 euro è veramente comodo e utile.