Tile Mate (2022) Bluetooth: il trova oggetti che vogliono tutti (18€)

Se non vuoi rischiare di lasciare in giro degli oggetti importanti con la possibilità di non ritrovarli più, dai un’occhiata a questa super offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Tile Mate (2022) Bluetooth a soli 18,74 euro, invece che 24,99 euro.

Questo smart tracker è spettacolare e ora costa pochissimo. Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 25% è da prendere all’istante. Il suo funzionamento è semplicissimo, lo devi solo agganciare all’oggetto che non vuoi rischiare di perdere. Se anche dovessi lasciarlo in giro lo ritroverai subito grazie a questo dispositivo utilissimo.

Tile Mate (2022) Bluetooth a prezzo sgretolato

Come ti dicevo il funzionamento di questo trova oggetti è davvero molto semplice. E il suo design ti permette di usarlo praticamente con qualsiasi cosa. Lo puoi agganciare alle chiavi della macchina, a una borsa, a uno zaino, e addirittura metterlo all’interno del portafoglio.

Se ti rendi conto di avere dimenticato qualcosa ma non sai esattamente dove, apri l’app sul tuo smartphone e fai suonare il dispositivo. Se non dovesse essere a portata di Bluetooth puoi visualizzare la mappa e vedere dove l’hai lasciato. Puoi anche aggiungere le tue informazioni così che, se qualcuno lo ritrova, scansionando il codice Qr può contattarti.

Insomma un dispositivo davvero indispensabile che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi fai presto, vai subito su Amazon e acquista il tuo Tile Mate (2022) Bluetooth a soli 18,74 euro, invece che 24,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

