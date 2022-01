TikTok somiglia ad Instagram, oppure è Instagram che somiglia a TikTok?

TikTok, l'anno scorso, ha annunciato la propria versione delle Storie, molto simili a quelle apprezzate su Snapchat e Instagram. Sebbene le Storie di TikTok non siano ancora disponibili per tutti gli utenti, il social network ha sperimentato un nuovo design che integra le Storie con il Feed principale relativo ai video.

TikTok ed Instagram percorrono strade parallele, seppur in direzioni diverse

Come riportato dal consulente di social media Matt Navarra, le storie di TikTok ora vengono visualizzate nel Feed “Per te” invece di avere una propria scheda. Quando scorri il Feed, le foto e i video delle Storie sono identificati dal tag blu “Storia”.

Proprio come per le Storie di Instagram e Snapchat, foto e video condivisi su TikTok scompaiono automaticamente dopo 24 ore. In precedenza, gli utenti potevano visualizzare le Storie solo dai profili seguiti: ora, come detto, TikTok consente a chiunque di vedere le Storie condivise da un profilo pubblico.

Allo stesso tempo, Instagram ha cambiato la sua app per competere con TikTok: il social network di proprietà di Meta (ex Facebook) sta ora testando storie ridisegnate con scorrimento verticale e storie video lunghe fino a 60 secondi (quando si dice che “gli opposti di attraggono”).