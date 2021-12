TikTok è l'app più scaricata del 2021 (UFFICIALE)

TikTok rimane l'app più scaricata nel 2021. Le entrate derivanti dall'App Store raddoppiano rispetto a quelle ottenute dal Play Store.

TikTok e non solo: tutti pazzi per le app mobile

Le ultime ricerche condotte da Sensor Tower suggeriscono che le entrate di Apple Store e Google Play Store raggiungeranno $ 133 miliardi nel 2021, con un miglioramento del 19% rispetto ai $ 111 miliardi nel 2021. Le entrate si riferiscono agli acquisti in-app effettuati tramite iOS e dispositivi Android per l'anno 2021.

Le entrate del negozio virtuale della mela, tuttavia, sono quasi il doppio delle entrate del Google Store, e questo è indicativo di un aumento dei prezzi degli acquisti e dei servizi di app sullo store di Apple.

Il rapporto tra il numero di dispositivi che utilizzano queste vetrine è fortemente sbilanciato verso il Google Play Store, con milioni di clienti passivi.

Sensor Tower prevede che le entrate dell'App Store dalla spesa dei consumatori raggiungano un picco di 85,1 miliardi di dollari, con un miglioramento del 17,7% rispetto all'anno precedente. D'altra parte, le entrate del Google Play Store dovrebbero raggiungere il picco di circa 47,9 miliardi di dollari, con un aumento del 23,5% rispetto al 2020.

Le attività complessive in entrambe le vetrine indicano che TikTok è l'app più produttiva in termini di entrate per l'anno 2021 a circa $ 2 miliardi. Il ritorno di TikTok indica un picco del 67% nelle prestazioni dal 2020. YouTube segue questo social nelle entrate complessive sia su App Store che su Google Play Store, mentre Piccoma, Tinder e Disney sono anche tra le prime posizioni.

Le entrate e i numeri di download indicano una crescita complessiva nei due store di applicazioni da mobile, con la spesa per giochi mobili in rapido aumento.