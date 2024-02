Tigre giocattolo LEGO 3-in-1: un fantastico set in offerta su Amazon

Ottima come idea regalo, la tigre giocattolo LEGO 3-in-1 è la protagonista di questo set in offerta su Amazon a soli 39,90 euro invece di 49,99. Una tigre che si trasforma in un panda o pesce koi, stimolando la fantasia ed il divertimento dei più piccoli. Ti spieghiamo come funziona.

Tigre giocattolo LEGO 3-in-1: i dettagli su questo set

Il set permette ai più piccoli di costruire non solo una maestosa tigre, ma anche un adorabile panda rosso e un grazioso pesce koi. L’idea è quella di dare la possibilità di immergersi in una varietà di storie d’azione. Possono far correre la potente tigre alla ricerca di una preda, far arrampicare il panda rosso sugli alberi in cerca di avventura, o creare un mondo sottomarino affascinante con il pesce koi tra le ninfee.

La tigre giocattolo è completamente snodabile: è possibile muovere ogni parte del corpo, come testa, mandibola, coda, zampe e persino le spalle. Stesso discorso per il panda rosso e per il pesce.

Un set LEGO che offre la totale libertà di immaginazione ai più piccoli: un fantastico 3-in-1 che oggi puoi acquistare in offerta a soli 39,90 euro invece di 49,99. Non farti scappare questo regalo imperdibile.

