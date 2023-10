Tieni sotto controllo la tua casa con questo set di 3 Termometri/Igrometri a solo 9€!

Se stai cercando un modo affidabile e preciso per monitorare la temperatura e l’umidità dell’ambiente, questa è l’occasione da non perdere. Il set di 3 termometri igrometro digitali Hoyiours è ora disponibile su Amazon a soli 9,27€, con uno sconto del 28% rispetto al suo prezzo regolare di 13,02€. Per acquistarli a questo prezzo dovrete mettere la spunta sul coupon direttamente su Amazon!

Hoyiours Termometro ambientale: tutte le caratteristiche

Questi termometri igrometri digitali offrono una serie di caratteristiche che li rendono una scelta ideale per tenere sotto controllo il clima interno in modo rapido e preciso.

Una delle caratteristiche principali è il rapido aggiornamento ogni 3 secondi, che garantisce letture accurate e aggiornate in tempo reale. Il grande schermo LCD mostra chiaramente la temperatura e l’umidità, rendendo i dati facili da leggere.

Questi strumenti sono dotati di un sensore di temperatura e umidità accurato, che fornisce misurazioni precise. Inoltre, offrono una funzione di allarme per la temperatura e l’umidità, che ti avviserà se i valori si trovano al di fuori dell’intervallo desiderato.

Il design di questi termometri igrometri è compatto e portatile, rendendoli facili da trasportare e posizionare ovunque tu desideri. Puoi scegliere tra tre opzioni di fissaggio: supporto, foro per sospensione o attrazione magnetica.

Con un campo di misurazione della temperatura da -50 a 70 gradi Celsius e un campo di misurazione dell’umidità dal 10% al 99%, offrono alta precisione. La temperatura è precisa a ± 0,5°C, mentre l’umidità è precisa a ± 3% RH.

Questi termometri igrometri digitali mostrano lo stato del clima della stanza con tre simboli a forma di faccina (neutra, sorridente o triste) in base ai valori misurati. Questa caratteristica rende facile comprendere le condizioni dell’ambiente.

Sono facili da usare e posizionare, con un pulsante per passare da Celsius a Fahrenheit, offrendoti flessibilità nella visualizzazione delle temperature. Sono ideali per l’uso in casa, ufficio, auto, scuola, hotel, laboratorio, asilo, acquacoltura, officina di strumenti, biblioteca, scuola e fabbrica.

Non perdere questa straordinaria offerta su Amazon. Clicca subito qui in alto per ottenere il set di 3 termometri igrometri digitali Hoyiours a a soli 9,27€ e preparati a monitorare il clima con precisione e facilità ovunque ti trovi.