Tidal: arriva l'abbonamento gratuito con la pubblicità

Tidal con abbonamento gratuito, finalmente. Il servizio di streaming audio ad alta qualità, competitor di Spotify e Apple Music, ha deciso di andare incontro al suo pubblico dando la possibilità di accedere al vasto catalogo di brani audio in modo completamente gratuito, ovviamente accompagnato da intervalli pubblicitari.

La qualità dei brani sarà impostata a un massimo di 160 kbps, più che sufficiente per l'ascolto delle tracce audio con un paio di cuffie standard. Ad attirare l'attenzione, oltre al nuovo abbonamento gratuito (solo negli USA, per il momento), è anche l'arrivo di un rinnovamento del tier di abbonamento per rendere ancora più appetibile l'offerta per gli utenti alla ricerca di un servizio di streaming audio di qualità.

Arriva l'abbonamento gratuito per Tidal

Ecco le novità dei nuovi piani HiFi:

Tidal HiFi a 9,99 euro al mese : offre audio a qualità HiFi fino a 1411 kbps, oltre 80 milioni di brani e oltre 350mila video, senza pubblicità e ascolto offline con skip illimitati;

: offre audio a qualità HiFi fino a 1411 kbps, oltre 80 milioni di brani e oltre 350mila video, senza pubblicità e ascolto offline con skip illimitati; Tidal HiFi Plus: formati Audio Master Quality, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio e HiFi fino a 9216 kbps, oltre 80 milioni di brani e oltre 350mila video, senza pubblicità, skip illimitati e pagamento diretto degli artisti.

Quest'ultima voce è una tra le più importanti per gli artisti: con il nuovo piano, infatti, fino al 10% dell'abbonamento viene dirottato direttamente a sostegno degli artisti che vengono maggiormente ascoltati. Per maggiori informazioni potete fare riferimento al link disponibile nel campo “Fonte” qui in basso.