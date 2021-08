Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch, ma desiderate che sia super completo e non costi troppo? TicWatch Pro è la risposta più corretta, soprattutto adesso che è in super sconto su Amazon: solo per poche ore, potrete averlo a 139,62 euro con spedizioni rapide e gratuite in tutto il territorio nazionale.

TicWatch Pro: caratteristiche principali

TicWatch Pro, nonostante sia stato presentato un po' di tempo fa, è ancora oggi uno dei wearable più interessanti con a bordo Wear OS. Ottimo compagno di sport (non manca il sensore per la misurazione del battito cardiaco), potrete utilizzarlo quotidianamente per gestire le notifiche dello smartphone, ma anche ricevere ed effettuare telefonate direttamente dal polso.

Fra le sue caratteristiche non manca la possibilità di pagare direttamente dall'orologio, grazie al supporto a Google Pay. La sua autonomia energetica è di circa tre giorni mantenendo il wearable sempre connesso allo smartphone e con un utilizzo medio.

Tuttavia, il suo asso nella manica è il doppio display. Avete letto bene, l'orologio intelligente ha uno schermo OLED tradizionale sul quale ne è alloggiato uno secondario di tipo LCD FSTN, che serve solo per mostrare orario, data del giorno, numero di passi compiuti e battito cardiaco: il questo modo, il display principale viene sollecitato molto meno, permettendo un incredibile risparmio di autonomia energetica. Il tutto viene svolto rapidamente grazie a ben 1 GB di RAM.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, perfetto da mettere al polso che solo per oggi passa dal prezzo di listino di 259,99 euro a soli 139,62 euro. Nel momento in cui scriviamo questo articolo non sono disponibili dispositivi, ma potete comunque preordinarli bloccando questo fantastico prezzo.

