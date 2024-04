Ticwatch Pro 5 in offerta: chip potente e autonomia imbattibile

Il Ticwatch Pro 5 è un eccellente smartwatch che, a nostro avviso, si posiziona al vertice del suo segmento di mercato. Questo device unisce un ottimo schermo avanzato (con tecnologia a due strati per ottimizzare l’autonomia) ad un potente processore di ultima generazione, in grado di alimentare un ricco arsenale di funzionalità per la salute e lo sport.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante: lo paghi solo 246,99€, con un risparmio di oltre 80€ sul suo normale prezzo di listino.

Alimentato dalla piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1, il Ticwatch Pro 5 è il primo smartwatch a sfruttare l’ultima versione di Wear OS by Google, garantendo prestazioni e connettività estremamente fluide. Con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria ROM, gestisce applicazioni e funzioni senza interruzioni, supportando anche il pagamento NFC tramite Google Pay.

Il design premium del modello include uno schermo OLED da 1,43 pollici con alta risoluzione (466 x 466), vetro Corning Gorilla per resistenza a impronte e graffi, e una luminosità regolabile automaticamente che garantisce una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luce. Il doppio display con retroilluminazione personalizzabile e la durabilità certificata secondo gli standard militari 810H accentuano la sua robustezza e versatilità.

Offre monitoraggio avanzato della salute con un sensore aggiornato che tiene traccia della frequenza cardiaca 24/7, monitoraggio dello stress, del sonno, saturazione dell’ossigeno nel sangue, e più di 100 modalità sportive. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rende adatto anche per il nuoto in acque aperte.

Dunque, perché lo consigliamo? Perché è uno smartwatch estremamente solido, che non si perde in inutili fronzoli per andare dritti al punto, offrendo un pacchetto di funzionalità per la salute e per lo sport che più completo non sarebbe possibile. A questo si aggiunge un design che, a nostro avviso, è uno dei più moderni ed eleganti sul mercato – il che non guasta affatto, dato che si tratta di un accessorio da portare sempre al polso.

E, proprio per questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistare subito il Ticwatch Pro 5 a soli 246,99€, anziché 329,99€!