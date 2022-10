TicWatch Pro 3 Ultra, smartwatch PREMIUM con GPS a prezzo REGALO

L’offerta di Amazon sul super smartwatch di fascia premium TicWatch Pro 3 Ultra è una di quelle che viene spesso definita “unica e irripetibile”, merito senza ombra di dubbio dello sconto del 20% e anche delle eccellenti caratteristiche dello smartwatch di TicWatch.

Ad appena 287€ con consegna rapida in 1 giorno, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo eccellente sotto ogni punto di vista.

20% di sconto su Amazon per l’ottimo smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra

Non solo è realizzato con materiali di alto livello che ti lasceranno senza parole, ma sono a tua disposizione una lunga serie di funzionalità che trovano difficilmente posto nei device più blasonati del momento. Realizzato con una cassa super resistente agli urti e alle cadute (certificazione MIL-STD-810G), TicWatch Pro 3 Ultra è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità e quindi perfetto per gli amanti del nuoto.

Il display da 1.4 pollici è ad altissima risoluzione e offre un’ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, mentre all’interno della cassa sono presenti i moduli GPS per il tracking preciso degli spostamenti e l’NFC per i pagamenti contactless. A tutto ciò si aggiunge poi un precisissimo sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e più di 100 modalità di allenamento che rende lo smartwatch un vero e proprio coach virtuale in grado di aiutarti a mantenere una forma fisica salutare.

Non perdere questa strepitosa occasione di allacciare al polso uno smartwatch completo di tutto a un prezzo così conveniente. Mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

