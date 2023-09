Ticwatch Pro 3 Ultra in offerta: tecnologia e stile sempre al tuo polso

Se stai cercando un orologio intelligente di alta qualità che combini design elegante, funzionalità avanzate e lunga durata della batteria, il Ticwatch Pro 3 Ultra è l’opzione perfetta per te. Con un prezzo scontato di 181,00€ invece di 299€ su Amazon, questa è un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire!

Il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch è un concentrato di tecnologia e stile. Grazie alla tecnologia di display a doppio strato, offre fino a 72 ore di autonomia in modalità Smart e straordinari 45 giorni in modalità Essential. La retroilluminazione personalizzabile rende lo schermo sempre leggibile, anche al buio.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e dal sistema a doppio processore Mobvoi, questo orologio intelligente offre prestazioni fluide e connettività rapida. Con 1GB di RAM e 8GB di memoria ROM, hai spazio sufficiente per le tue app e dati.

Il Ticwatch Pro 3 Ultra GPS è dotato di una serie di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, tra cui la saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio dello stress, la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e il monitoraggio del sonno. Il sensore di frequenza cardiaca avanzato ti avvisa in caso di variazioni insolite nella frequenza cardiaca.

Non lasciarti scappare questa eccezionale offerta su Amazon per il Ticwatch Pro 3 Ultra a soli 181,00€ invece di 299€. Con la sua lunga durata della batteria, le funzioni avanzate di monitoraggio della salute e il design premium, questo orologio intelligente è un compagno ideale per la tua vita quotidiana. Acquista ora e goditi un’esperienza di smartwatch di altissimo livello!