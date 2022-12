TicWatch Pro 3: smartwatch ECCEZIONALE in SCONTO su Amazon (-38%)

TicWatch Pro 3 è uno tra i migliori smartwtach di fascia alta disponibili sul mercato, incredibilmente in super sconto in questa offerta di Amazon che ti permette di acquistarlo a un prezzo molto conveniente. Infatti, con un risparmio immediato di 114€, complice uno sconto del 38%, il wearable può essere tuo ad appena 185€.

Lo smartwatch è universalmente apprezzato per via del suo ottimo design premium e un mix perfetto di sensori e funzionalità avanzate che spesso non trovano posto nemmeno nei modelli dei brand più blasonati.

Ben 114€ di risparmio immediato su Amazon per TicWatch Pro 3

Un esempio lampante è la tecnologia Dual-Layer Display 2.0: si tratta di una feature pensata per migliorare ed estendere l’autonomia del device integrando un “secondo display” a consumi ridottissimi. Dotato di un bellissimo pannello AMOLED da 1.4 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta luminosità anche sotto la luce diretta del sole, il wearable di TicWatch monta una lunetta in acciaio inossidabile, un altoparlante, un microfono e anche il modulo NFC per i pagamenti contacless.

Ma non è tutto: TicWatch Pro 3 è anche un wearable apprezzato e popolare tra gli sportivi più esigenti. Lo smartwatch, infatti, monta un precisissimo GPS per il tracking della posizione, è completamente impermeabile ai liquidi (certificazione IP68) e supporta anche un numero sempre crescente di tipologie di allenamento.

Leggero, sottile, con un bellissimo design e con una incredibile autonomia, TicWatch Pro 3 è lo smartwatch perfetto da acquistare o da regalare in occasione del Natale: mettilo subito nel carrelo per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con le spedizioni rapide e completamente gratuite.

