TicWatch Pro 3, sconto del 50% per l'OTTIMO smartwatch: affare d'oro

Inutile girarci attorno: il 50% di sconto per l’ottimo smartwatch TicWatch Pro 3 LTE rappresenta la migliore offerta Amazon che ti possa capitare sottomano in questi giorni nel mondo dei wearable. Ad appena 181€, infatti, lo smartwatch di TicWatch rappresenta la migliore soluzione del momento in quanto a design e a funzionalità smart.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un design piacevole e dal forte sapore premium, il device di TicWatch ha dalla sua un gran numero di funzionalità pensate per soddisfare le tue personali esigenze.

50% di sconto su Amazon per l’incredibile smartwatch TicWatch Pro 3 LTE

Innanzitutto il display: si tratta di una unità AMOLED da 1.4 pollici con sistema di illuminazione automatica con tanto di modalità Always-on Display. Quando lo utilizzi puoi sfruttare il pannello touch a colori per gestire le notifiche in arrivo (è compatibile sia con iOS che con Android) e le altre funzionalità presenti, mentre durante le fasi in cui stai facendo altro il pannello va in modalità di risparmio energetico continuando a mostrarti le informazioni più importanti.

A tutto ciò si aggiunge poi la presenza di un precisissimo sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco, un modulo GPS per tracciare con precisione la distanza percorsa, il barometro, l’impermeabilità all’acqua e alla polvere e anche il tracking della qualità del sonno.

Insomma, a questo prezzo è davvero impossibile non acquistare subito l’ottimo smartwatch di TicWatch. Se lo metti adesso nel carrello non solo lo paghi la metà, ma ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di spedizione gratuite incluse grazie ai servizi Prime di Amazon.

