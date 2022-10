Ticwatch Pro 3: il prezzo CROLLA del 24% su Amazon

Se vuoi uno smartwatch che sia diverso dagli altri, con uno stile inconfondibile e dal design accattivante, allora stai pensando a un Ticwatch. Oggi se fai veloce potrai avere il fantastico Ticwatch Pro 3 a soli 226,74 euro, anziché 299,99 euro.

Questo smartwatch ha tutto ciò che serve per ogni momento della tua giornata e forse anche per qualcosa di più. Peccato che le ore sono solo 24. Possiede oltre 100 modalità sportive professionali tra cui scegliere, supportate dal GPS integrato. Un display AMOLED circolare da 1.4 pollici ad alta risoluzione, super resistente agli urti e all’acqua (IP68).

Uno sconto così importante su un modello con queste caratteristiche è davvero una bomba. Non c’è tempo da perdere dunque, metti subito nel tuo carrello Ticwatch Pro 3 a soli 226,74 euro. Se ordini oggi potrai riceverlo domani senza alcun costo in aggiunta, per i clienti Amazon Prime.

Ticwatch Pro 3: ogni giorno una nuova funzione da scoprire

Ticwatch Pro 3 monta un chipset aggiornato Wear OS di Google che garantisce ottime performance. Tieni sempre sotto controllo la tua salute in tempo reale. Ad esempio grazie al rilevamento IHB, il tuo smartwatch comprenderà se il battito del tuo cuore è troppo veloce, troppo lento o aritmico, e se dovesse succedere invierà una notifica che potrai visionare.

Scegli la modalità sportiva che vuoi fare ogni giorno tra le oltre 100 disponibili, all’interno o all’esterno. Se sei in bicicletta o stai correndo, grazie al GPS integrato potrai trovare il percorso migliore. Anche mentre dormi il tuo smartwatch continuerà a lavorare per te, tracciando le fasi del sonno e quindi fornendoti un resoconto dettagliato. È compatibile con Google Pay, così non sarà nemmeno necessario portarti dietro le carte di credito, ti basta avere il tuo smartwatch al polso.

Approfitta subito di questa speciale offerta e fai tuo il bellissimo Ticwatch Pro 3 a soli 226,74 euro, anziché 299,99 euro.

