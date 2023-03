Ticwatch Pro 3 con GPS a 150€ in MENO è da mettere al polso SUBITO

Se stai cercando uno smartwatch elegante con un’ottima batteria e tante modalità per tenerti in forma e monitorare il tuo stato di salute, allora dai un’occhiata a questa offerta. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Ticwatch Pro 3 a soli 149,13 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo doppio sconto potrai avere questo fantastico smartwatch quasi alla metà del suo prezzo. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Davvero un’offerta da non lasciarsi scappare.

Ticwatch Pro 3: prezzo tagliato su Amazon

Il bellissimo Ticwatch Pro 3 si presenta con uno schermo AMOLED da 1,4 pollici con lunetta in acciaio inossidabile da 45 mm. Sempre visibile anche alla luce del sole e potrai regolare la luminosità come preferisci. Ha il GPS integrato che ti permette di tenere traccia dei tuoi percorsi senza avere con te lo smartphone. Possiede un altoparlante e un microfono che ti consentiranno di rispondere alle chiamate. E la funzione NFC con cui potrai pagare senza tirare fuori le carte.

Grazie alla super batteria da 577 mAh puoi tenerlo al polso per 45 giorni consecutivi in modalità essenziale migliorata e per 3 giorni a pieno regime. Oltre alle varie funzioni che ti permettono di tenere monitorato il tuo stato di salute, avrai anche la possibilità di scegliere lo sport che preferisci tra più di 100 modalità. Puoi decidere tra migliaia di quadranti quello che ti piace di più, scaricandoli dal Google Play Store. Infine, è giusto fare una menzione anche alla possibilità di usarlo nell’acqua, dato che è impermeabile con certificazione IP68.

Insomma un vero portento che puoi avere al tuo polso ogni giorno, adesso ha un prezzo davvero vantaggioso. Affrettati perché è un’offerta destinata a durare poco. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Ticwatch Pro 3 a soli 149,13 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

