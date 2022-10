TicWatch GTX ritorna al MINIMO STORICO ma per poco tempo

Che bello quando i prezzi ritornano a essere bassi. In questo caso infatti siamo di fronte di nuovo a un minimo storico. Quanto durerà ancora? Prima che finisca l’offerta, vai su Amazon e metti nel tuo carrello TicWatch GTX a soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro.

Questo wearable rappresenta probabilmente il miglior rapporto qualità prezzo che tu possa trovare sul Web. È uno smartwatch dalle tante funzionalità e con una batteria gigantesca. È molto comodo da tenere al polso anche per diverse ore, è resistente all’acqua e ha un design sportivo.

TicWatch GTX a soli 19,99 euro.

TicWatch GTX: a questo prezzo è un best buy

Con il tuo TicWatch GTX sarai sempre in forma. Infatti potrai scegliere tra 14 modalità di allenamento ed esercizi, come corsa, ciclismo o yoga. Avrai la possibilità di monitorare le tue attività, i tuoi obiettivi e i miglioramenti nella settimana. Ha una funzione di monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca e della qualità del sonno. Inoltre è impermeabile con resistenza all’acqua IP68, il che ti permetterà di usarlo anche mentre nuoti e ha una batteria che dura fino a 10 giorni.

È molto leggero e comodo da indossare, non lo sentirai nemmeno al polso. Nonostante questo però ha uno schermo rotondo da 1,28 pollici che ti permette un’ottima visione. Potrai anche personalizzare i quadranti scegliendo quello che più si adatta al tuo stile. Ricevi notifiche direttamente sul tuo smartwatch e imposta una sveglia un timer.

TicWatch GTX a soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro.

