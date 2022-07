TicWatch GTX a 38€: smartwatch di marca ora a prezzo da MERCATINO

TicWatch GTX è un ottimo smartwatch dall’appeal estetico elegante e raffinato. Un ampio display a colori, una super autonomia energetica e un prezzo che adesso è quasi imbarazzante. Questo gioiellino adesso lo porti a casa a 38€ circa appena da Amazon, ma durerà pochissimo: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

TicWatch GTX: a questo prezzo è imperdibile

Un prodotto eccezionale. Un piccolo concentrato di tecnologia, che puoi sfruttare per ben 10 giorni senza dover ricorrere alla ricarica della batteria. Scegli fra 14 tipologie di workout, qual è l’allenamento che preferisci, tieni traccia dei tuoi momenti di sport e raggiungi i tuoi obiettivi.

Monitora il sonno, controlla il battito cardiaco durante l’intera giornata e conserva i dati: la salute e il benessere al primo posta. Ovviamente, questo interessante dispositivo è anche perfetto per controllare le natiche in arrivo: chiamate, messaggi, promemoria, avvisi e non solo. Controlli tutto dal polso, senza dover prendere ogni volta lo smartphone.

Non perdere l’occasione di portare a casa uno smartwatch di marca, pagandolo come al mercatino. Il momento di approfittarne, e accaparrarti TicWatch GTX con sconto d decisamente interessante, è adesso e direttamente su Amazon: completa l’rodine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.