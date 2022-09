TicWatch GTX a 24€: smartwatch di marca, prezzo da MERCATINO (Amazon)

TicWatch GTX, bello e raffinato nel design, è uno smartwatch spettacolare. Ampio pannello, autonomia energetica che arriva a 10 giorni e perfetto come assistente per il quotidiano. Complice un goloso sconto Amazon, puoi portare a casa un wearable di marca come questo a meno di quanto pagheresti per uno assolutamente anonimo.

Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

TicWatch GTX: prezzo Amazon pazzesco

Bello da vedere, questo gioiellino da polso è pronto a permetterti di gestire dal polso la maggior parte delle azioni che normalmente dovresti compiere con lo smartphone. Ad esempio, puoi smarcare rapidamente le notifiche in arrivo, così da non dover prendere costantemente il tuo device.

Ancora, è un ottimo alleato per la salute, con funzionalità come il monitoraggio H24 del battito cardiaco e il controllo della qualità del riposo notturno. Ovviamente, non trascura di essere un ottimo aiuto per tenere traccia con precisione dei tuoi allenamenti: ben 14 modalità sportive specifiche, devi solo scegliere quella che meglio risponde alle tue esigenze.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento. Scegli adesso TicWatch GTX e prendilo a 24€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite. Uno smartwatch di marca a prezzo da mercatino. Disponibilità in promozione limitatissima.

