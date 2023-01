TicWatch GTH in sconto ESILARANTE: misura anche la temperatura (24€)

TicWatch GTH è uno smartwatch spettacolare. Un modello entry level di un brand che non ha bisogno di presentazioni. Grazie alle sue tantissime funzionalità, è un eccezionale monitor per la salute. Infatti, oltre a controllare il battito cardiaco H24 e la qualità dell’ossigeno nel sangue, è perfetto anche per controllare la temperatura della pelle e capire in tempo reale se qualcosa non va. Oltre a questo, si tratta di un wearable super ricco di feature dedicate allo sport e alla gestione di notifiche e avvisi dal polso.

Approfitta adesso dell’eccezionale sconto del momento: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo a 24€ circa appena da Amazon, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

TicWatch GTH: promo pazzesca su Amazon

Un wearable con ampio display da 1,55″ super personalizzabile, grazie alle tantissime watchface disponibili all’interno dell’applicazione per Android e iOS. Elegante e sobrio nel design, puoi lasciarlo sempre al polso e abbinarlo praticamente a qualsiasi outfit. In effetti, non servirà ricaricarlo ogni sera, grazie alla sua super autonomia energetica.

Come anticipato, a disposizione ci sono diverse funzionalità dedicate alla salute: oltre al battito cardiaco e alla qualità del riposo notturno, potrai anche monitorare la quantità di ossigeno nel sangue e addirittura anche la temperatura della pelle.

Ancora, il dispositivo ti affiancherà durante gli allenamenti, tenendo sotto controllo i tuoi progressi. Sfruttalo come activity tracker oppure tieni traccia di specifiche tipologie di workout: ce ne sono ben 14 a disposizione fra le quali scegliere.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrarti il tuo TicWatch GTH a 24€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità residua è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.