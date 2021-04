TicWatch GTH di Mobvoi ha un look simil-Apple Watch e un sensore di temperatura corporea e costa pochissimo: solo 79,99 euro. Non di meno, presenta anche il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue

Il miglior smartwatch? TicWatch GTH

Mobvoi sta iniziando a vendere oggi il TicWatch GTH, un dispositivo indossabile per il fitness che costa solo 79,99 euro e presenta sensori per la temperatura della pelle e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, feature che sono tipicamente riservate agli orologi più costosi. Il brand si è generalmente concentrato sui dispositivi Wear OS in passato, fornendo una varietà di opzioni per il travagliato sistema operativo indossabile di Google, ma il nuovo device sembra più un concorrente di Fitbit che altro.

Il TicWatch GTH ha una cassa squadrata in stile Apple Watch, uno schermo da 1,55 pollici con una notevole cornice ed è disponibile solo in “nero corvino”. Mobvoi afferma che la batteria da 260 mAh del GTH può durare più di una settimana con una carica, “a seconda dell’utilizzo“, e che l’orologio è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM o 50 metri. Nonostante ciò, il sito web di Mobvoi rileva che il GTH non è sicuro per l’uso sotto la doccia.

Il device ha il solito fitness tracker standbys come un accelerometro, giroscopio e un cardiofrequenzimetro, ma anche un sensore SpO2 per misurare il livello di ossigeno nel sangue e un sensore di temperatura della pelle per … beh, misurare la temperatura corporea. Tuttavia, gli usi effettivi dei dati sulla temperatura della pelle variano.

Fitbit Sense pubblicizzava il rilevamento della temperatura come indicatore dello stress. Noi vi consigliamo di prendere con le pinze i valori che si otterranno e di non sostituirli ad un consulto medico. Questa regola si applica anche alla misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue. C’è stata una tendenza a includere sensori di ossigeno nel sangue negli smartwatch, ma il polso non è in realtà il posto migliore per misurare la saturazione e questi smartwatch non dovrebbero essere considerati dispositivi medici. Conoscere il proprio livello di ossigeno nel sangue è utile per un allenamento atletico serio e non molto altro.

Ad ogni modo, il fatto che il TicWatch includa sensori come quello della misurazione dell’ossigeno e della temperatura della pelle per soli 79,99 euro è un elemento degno di nota.

