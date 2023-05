TicWatch E3, super prezzo su Amazon: da 199 a 108 euro grazie alla doppia offerta

Il TicWatch E3 è un orologio smart con diverse funzionalità avanzate e altrettanti assi nella manica che lo rendono un dispositivo decisamente interessante. Oggi questo smartwatch può essere tuo ad un prezzo imbattibile, grazie ad uno sconto del 31% a cui va aggiunto un secondo buono sconto da 20€. Grazie a questa doppia offerta di Amazon lo pagherai solamente 108€ invece di 199€, davvero niente male!

Alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, questo smartwatch presenta un chipset aggiornato che garantisce prestazioni migliori rispetto alle generazioni precedenti. Con 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, il TicWatch E3 offre un’esperienza più veloce e fluida senza compromettere la durata della batteria. Questo orologio smart è dotato di una serie di funzioni per il monitoraggio avanzato della salute e del fitness.

Con il GPS integrato, è possibile tracciare le attività all’aperto, mentre l’altoparlante e il microfono consentono di effettuare chiamate e inviare messaggi di testo (solo Android). Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, potenziato da un sensore più accurato, consente di tenere sotto controllo la propria salute cardiaca. Inoltre, il TicWatch E3 offre funzionalità come il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dello stress e il rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue.

Con la tecnologia Wear OS by Google, questo smartwatch supporta i pagamenti NFC tramite Google Pay. Ciò consente di effettuare pagamenti senza contatto direttamente dal polso, rendendo il processo rapido e conveniente. Per gli appassionati di fitness, il TicWatch E3 offre più di 100 modalità di allenamento professionali aggiornate. Dall’alpinismo al nuoto, dal pattinaggio su ghiaccio al ciclismo indoor, dal pilates all’allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT), questo smartwatch tiene traccia dei dati di fitness e salute in tempo reale. Per accedere a nuove modalità di allenamento, è possibile cercare e aggiornare le app TicExercise e TicHealth dal Google Play Store. Non farti scappare l’opportunità di pagarlo solo 108€!

