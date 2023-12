Ticwatch E3, sconto WOW su Amazon: il prezzo crolla del 47%

Il Ticwatch E3 Smartwatch è un concentrato di tecnologia e stile ed attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 47%, al prezzo irresistibile di 105,00€ invece di 199,99€.

Questo smartwatch si distingue grazie al suo chipset aggiornato, alimentato dalla potente piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e dal sistema a doppio processore Mobvoi. Con 1GB di RAM e 8GB di ROM, il Ticwatch E3 offre prestazioni più veloci e fluide, garantendo al contempo una notevole durata della batteria.

Il monitoraggio avanzato della salute e del fitness è uno dei punti di forza di questo smartwatch. Dotato di GPS integrato, altoparlante, microfono, barometro e monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, offre un’ampia gamma di funzionalità. Il monitoraggio del sonno, del livello di stress e della saturazione di ossigeno nel sangue sono solo alcune delle opzioni disponibili. Si noti che alcune funzioni, come l’invio di messaggi di testo e le chiamate, sono supportate solo su dispositivi Android.

Con la tecnologia Wear OS by Google, il Ticwatch E3 si connette alle tue app quotidiane, consentendoti di utilizzarle direttamente dal polso. La funzione NFC abilitata per Google Pay offre la comodità dei pagamenti senza contatto.

Per gli appassionati di fitness, il Ticwatch E3 offre più di 100 modalità di allenamento professionali. Dall’alpinismo al nuoto, dal pattinaggio su ghiaccio al ciclismo indoor, questo smartwatch è pronto a tracciare i tuoi dati di fitness in tempo reale. Per ottenere nuove modalità di allenamento, è sufficiente cercare TicExercise e TicHealth nel Google Play Store e aggiornare entrambe le app alle ultime versioni.

Per gestire al meglio la durata della batteria, il Ticwatch E3 offre una modalità essenziale e una schermata di risparmio energetico. La modalità essenziale si attiva automaticamente quando la percentuale di potenza scende al di sotto di un certo livello, garantendo che l’utente possa sempre contare sulle funzionalità essenziali anche quando la batteria è scarsa.

Il Ticwatch E3 Smartwatch con il suo design elegante e le avanzate funzionalità di monitoraggio è un’opzione interessante per chi vuole avere tanta tecnologia sempre al polso per tenere sotto controllo salute, sport e notifiche. Non perdere l’occasione di oggi e acquistalo con uno sconto imperdibile del 47%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.