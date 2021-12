TicWatch E3 è lo smartphone DEFINITIVO: uno dei migliori

Ma è più senza un perfetto Ticwatch E3 che rende il tuo polso immediatamente Smart. Perfetto sotto ogni suo punto di vista, è un dispositivo da prendere seriamente in considerazione se sei alla ricerca di qualcosa che possa soddisfarti in tutto e per tutto.

In promozione su Amazon hai persino l'occasione di portartelo a casa a un prezzo veramente eccezionale dal momento che non solo è soggetto di un ribasso del 15%, ma attivando il coupon risparmio all'istante €10 in più concludendo l'acquisto con appena €160 tondi tondi.

Con le spedizioni Prime riceverlo non può che essere un secondo mentre con la possibilità di pagarlo con rate a tasso zero ogni tuo desiderio può diventare finalmente realtà.

Ticwatch E3: tutto quello che devi sapere

Acquistare uno SmartWatch non deve essere un'impresa soprattutto quando hai davanti a te la possibilità di far diventare tuo un perfetto Ticwatch E3. Come mai ne parlo così bene? Beh perché la sua scheda tecnica è veramente promettente e tra un paio di secondi capirai il perché. Prima di tutto, però, ti faccio sapere che è disponibile in colorazione nera ed è perfetto sia su polsi maschili che su polsi femminili.

A tua disposizione ti mette una display contenuto in una cassa rotonda che gli dona armonia ed eleganza. Lo schermo è ovviamente a colori e super luminoso così che tu possa leggere qualunque tipo d'informazione in qualunque situazione.

Grazie alle sue varie impostazioni, puoi personalizzarlo come meglio credi ma non solo. Il processore Qualcomm Snapdragon lo fa diventare un vero e proprio alleato dal momento che con il sistema operativo di Google Wear OS ogni tuo desiderio può diventare realtà. Non solo lo utilizzi per tener traccia delle tue abitudini ma c'è di anche a funzioni come Spotify, Google Maps, Google Pay e Google Assistant.

Come avrai capito, poi, al suo interno integra diversi sensori che sono delicati sia allo sport che al benessere. Tra le sue caratteristiche di rilievo ti cito il monitoraggio del sonno e la gestione dello stress, il cardiofrequenzimetro, la navigazione GPS e più di 20 modalità di allenamento integrate.

PS: è finanche impermeabile.

Acquista subito il tuo Ticwatch E3 su Amazon a soli €160 attivando immediatamente il coupon e completando l'acquisto.