Ti bastano 5€ per questa chiavetta USB da 64GB, solo su Amazon

Fa sempre comodo avere una pendrive dove tenerei i file importanti da avere sempre con se. Oggi puoi averla a un prezzo ridicolo. Vai su Amazon e metti nel tuo carrello la chiavetta USB da 64GB Jstoo a circa 5 euro.

A questo prezzo è da prendere anche solo per averne una in più, che non si sa mai. Poi è molto bella esteticamente, con un design elegante, ed è anche robusta. Un’offerta da non lasciarsi scappare.

Chiavetta USB da 64GB elegante e pratica

Questa chiavetta USB ha delle dimensioni esigue, studiate per averla sempre dietro. Infatti è alta circa 3 cm, larga poco più di 1 cm e pesa solo 10 grammi. Ha un piccolo foro sulla parte alta, che ti consente di agganciarla ad esempio un portachiavi. Davvero una comodità da non sottovalutare.

Il corpo in metallo la rende anche robusta. È resistente agli schizzi d’acqua, agli urti, alle alte temperature e ai campi magnetici. Questo significa che i file che metterai all’interno saranno sempre al sicuro. Per funzionare don dovrai fare installazioni particolari, una volta inserita nel tuo PC o laptop verrà riconosciuta in automatico e la potrai usare subito. È compatibile con Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux.

Davvero a questa cifra così irrisoria non c’è proprio tempo da perdere. Per cui dirigiti subito su Amazon e acquista la tua chiavetta USB da 64GB Jstoo a circa 5 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

