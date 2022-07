Ti bastano 12€ per avere tutte le ricariche che vuoi con questo powerbank

Un powerbank che puoi portare ovunque, grazie a questo modello non rinunci più alle tue ricariche d’emergenza. Devi stare fuori casa per tanto tempo? Non corri il rischio di rimanere senza energia quindi non perdere questa occasione.

Su Amazon, infatti, è in promozione. Puoi portarlo a casa con appena 12€ e qualche centesimo se completi l’acquisto al volo.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e rapide su tutto il territorio italiano con Prime attivo sul tuo account.

Powerbank da due ricariche consecutive: lo utilizzi dove e come vuoi

Avere un powerbank ormai è più che necessario. Non si sa mai, prima o poi ti potrà tornare utile soprattutto se il tuo smartphone inizia un po’ a fare le biffe con la batteria. Questo modello che ti sto proponendo ha ben 10000mAh di energia quindi hai come minimo due ricariche consecutive a portata di mano.

Ovviamente puoi utilizzarlo con tutti i dispositivi che vuoi, anche con smartwatch, wearable, tablet e cose del genere. Anche all’unisono visto che ha due uscite quindi ricarichi due prodotti in simultanea senza se e senza ma.

Non corri alcun pericolo visto che riconosce in automatico il prodotto a cui lo abbini per poter alimentarlo nei migliori dei modi senza rovinarlo. E per sapere quanta energia hai ancora a disposizione, il display LED ti tiene sempre informato.

Non aspettare un secondo in più e approfitta al volo della promozione in corso su Amazon per acquistare il tuo nuovo powerbank. Lo porti a casa con appena 12€ e non hai più problemi. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.