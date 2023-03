Thurstmaster T80 Ferrari: il volante più venduto su Amazon (-31%)

Il Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition è uno dei migliori volanti da gaming sul mercato. È un prodotto di alta qualità con una vasta gamma di funzionalità che lo rendono perfetto per i giocatori che cercano di migliorare la loro esperienza di gioco su PS5 e PC. Grazie a uno sconto del 31% su Amazon, oggi puoi acquistare questo dispositivo ad un prezzo competitivo di soli 89,99 euro. Non perdere tempo, i pezzi a disposizione sono limitati.

Thurstmaster T80 Ferrari: non puoi trovare volante migliore a questo prezzo

Il sistema di fissaggio centrale con ganasce larghe del volante Thurstmaster T80 Ferrari, offre una stabilità ottimale durante l’uso. Inoltre, la grande pedaliera con inclinazione regolabile e ampio poggiapiedi consente accelerazioni e frenate ultra precise e confortevoli. Il cambio sequenziale al volante si aziona su e giù con 2 levette digitali, il che significa che i giocatori possono cambiare marcia più rapidamente rispetto ad altri volanti. La resistenza lineare realistica con ritorno automatico al centro del volante è un’aggiunta fantastica per un’esperienza di guida ancora più realistica, grazie al sistema esclusivo Bungee Cord di Thrustmaster.

Il Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition è dotato di tasti «PS», «SHARE» e «OPTIONS» che facilitano la navigazione nei menu di sistema e nei menu di gioco di PS4, rendendo la navigazione durante il gioco più facile e veloce. Basta pensare che questo è il volante con pedaliera da gaming più venduto su Amazon per capire che è un prodotto davvero di alta qualità.

In conclusione, il Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition è un prodotto eccellente per i giocatori che cercano un volante da gaming di alta qualità per PS5 e PC. La pedaliera regolabile, il cambio sequenziale al volante, la resistenza lineare realistica e i tasti di navigazione facilitata sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un prodotto di alto livello. Inoltre, il prezzo scontato su Amazon lo rende ancora più attraente per coloro che cercano un volante di alta qualità a un prezzo più accessibile di soli 89,99 euro. Non perdere questa occasione, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

