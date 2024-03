Thun FUORITUTTO di Pasqua da 8€ a 15€: MERAVIGLIE in mega sconto

Non serve un’occasione speciale per regalare o regalo regalarsi uno dei meravigliosi articoli firmati Thun. Perfetti per impreziosire la casa o ufficio, ce ne sono di tantissimi tipi e molti sono anche super utili, oltre a risultare oggetti di arredo. E in occasione del periodo di Pasqua, su Amazon è in corso una vera e propria svendita con prezzi super interessanti. Dai un’occhiata alla nostra selezione a partire da 8€, fino a un massimo di 15€ e scegli adesso i tuoi preferiti.

Dosa olio con motivo floreale a 8,90€.

Vaso ermetico trama girasole e farfalla a 9,99€.

Penna a sfera Juan con tappo a pressione a 10,90€.

Coppia tovaglioli 100% cotone a 12,90€.

Tazza mug Joy in porcellana a 12,90€.

Timer da cucina decorato con farfalla a 11,90€.

Poggia bustina a fiori di porcellana a 11,90€.

Chiave portafortuna quadrifoglio a 13,90€.

Vasetto in ceramica a 13,90€.

Set sale e pepe a 14,90€.

Apribottiglia con farfalla a 12,90€.

Scegli i prodotti Thun che ti piacciono di più e approfitta al volo di questa svendita di Pasqua su Amazon. Fai in fretta però: sono occasioni a tempo limitato.