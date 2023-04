Thrustmaster T128: un volante eccezionale ad un prezzo banale

Il Thrustmaster T128 è un’ottima scelta per gli appassionati di giochi di guida, che cercano un volante di qualità a un prezzo accessibile. Il fatto che sia compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC lo rende una scelta versatile per i gamer che possiedono più di una piattaforma di gioco. Inoltre, questo prodotto è attualmente in sconto del 25% su Amazon, offrendo un’opportunità unica se vuoi acquistare un volante di alta qualità a un prezzo conveniente di soli 150,72 euro. Non perdere questa occasione e ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Thrustmaster T128: difficile trovare volante migliore a questo prezzo

Il Thrustmaster T128 è un volante di guida con un design ergonomico e funzionalità avanzate. Questo dispositivo è dotato di tecnologia HYBRID DRIVE, che sviluppa il 20% di potenza in più rispetto ad altri volanti ibridi di questa azienda. Il volante è certificato per essere compatibile con PlayStation 5 e PlayStation 4 e PC.

Il Thrustmaster T128 offre un’esperienza di guida coinvolgente grazie al suo sistema di Force Feedback, che consente di sentire le sensazioni della guida come velocità, superfici, urti e impatti, nonché la perdita di aderenza degli pneumatici. Questo sistema è in grado di trasmettere sensazioni realistiche durante il gioco, creando un’esperienza di guida più autentica. La pedaliera magnetica a 2 pedali invece, offre una precisione a 12 bit che rimarrà costante nel tempo, garantendo una sensazione costante di guida realistica. La pedaliera è dotata di un sistema di fissaggio rapido che può essere adattato a tavoli e scrivanie fino a 5,5 cm di spessore, consentendo di posizionare il volante in modo sicuro e comodo.

In conclusione, il Thrustmaster T128 è un volante di guida di alta qualità con funzionalità avanzate che offre un’esperienza di guida coinvolgente e realistica. L’offerta attuale del 25% di sconto su Amazon, rende l’acquisto di questo prodotto ancora più conveniente e consigliato per gli amanti dei giochi di guida. Approfitta subito di questa promozione e acquista questo eccezionale volante ad un prezzo competitivo di soli 150,72 euro. Non perdere altro tempo, i pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.