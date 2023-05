Thrustmaster Formula Wheel: per i piloti di formula 1 (-16%)

L’eccezionale Thrustmaster Formula Wheel di altissima qualità, attualmente in sconto del 16% su Amazon, è un prodotto che gli appassionati di giochi di guida non possono lasciarsi sfuggire. Con una serie di caratteristiche impressionanti e un design di prima classe, questo volante offre un’esperienza di guida estremamente realistica e coinvolgente. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 334,00 euro.

Thrustmaster Formula Wheel: il migliore della categoria

Uno dei punti di forza del Thrustmaster Formula Wheel è il suo LCD IPS da 109 mm, che consente di visualizzare fino a 69 tipi di informazioni diverse, con configurazioni personalizzabili a seconda del tipo di gioco utilizzato. Questo garantisce un comfort di guida ottimale, poiché è possibile avere tutte le informazioni necessarie direttamente sotto gli occhi, senza dover distogliere lo sguardo dallo schermo principale.

La placca centrale del Thrustmaster Formula Wheel è realizzata in fibra di carbonio spessa 3 mm, composta da 21 strati. Questa combinazione di materiali offre una rigidità eccezionale e un design leggero, consentendo al volante di fornire un Force Feedback bilanciato. Ciò significa che i giocatori possono sentire le variazioni di terreno, la resistenza dello sterzo e altri dettagli importanti durante la guida, aumentando notevolmente l’immersione nel gioco.

Con un totale di fino a 25 pulsanti azione, inclusi 7 codificatori, il Thrustmaster Formula Wheel offre un’esperienza di guida estremamente intuitiva. I pulsanti sono posizionati in modo ergonomico e consentono un facile accesso alle funzioni di gioco più utilizzate. Inoltre, le infinite configurazioni possibili garantiscono che ogni giocatore possa personalizzare il volante in base alle proprie preferenze e al tipo di gioco. La connettività nativa o wireless per la telemetria è un altro aspetto notevole di questo volante. Questo significa che è possibile ottenere informazioni in tempo reale sulla prestazione del veicolo direttamente sul volante, creando un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Inoltre, la nomenclatura iconica e i marchi ufficiali presenti sul volante aumentano ulteriormente il realismo del gioco.

Il Thrustmaster Formula Wheel è compatibile con PC (Windows 10), PlayStation e Xbox, offrendo un’ampia compatibilità con le principali piattaforme di gioco. Per ulteriori dettagli sulle funzioni disponibili, è possibile consultare il sito dell’assistenza tecnica Thrustmaster.

In conclusione, il Thrustmaster Formula Wheel è un volante di altissima qualità che offre un’esperienza di guida eccezionale. Approfitta subito dello sconto del 16% su Amazon e acquistalo ad un prezzo vantaggioso di soli 334,00 euro. Non perdere ulteriore tempo, tieni presente che le scorte a disposizione sono soltanto 3.

