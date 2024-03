Threads ora permette di salvare le bozze e fare foto in-app

Threads, il social network che favorisce discussioni e stimolanti scambi di comunicazione tra gli utenti, è apprezzato per il suo approccio che privilegia il contenuto rispetto all’apparenza, distinguendosi da altri social network. Questa piattaforma intuitiva consente agli utenti di esprimere i propri pensieri, offrendo un’interfaccia e un’esperienza d’uso simili a quelle del suo concorrente X, precedentemente noto come Twitter. Threads ha recentemente ampliato le sue funzionalità, introducendo la possibilità di salvare le bozze di un thread e di scattare foto direttamente dall’app, senza dover uscire da Threads. Queste innovazioni, introdotte dal gruppo Meta, mirano a rendere Threads uno strumento ancora più rapido e diretto per la condivisione dei pensieri degli utenti.

Threads: arrivano le bozze

Threads ha lanciato ufficialmente due nuove funzionalità, a poche settimane di distanza da un test condotto su un gruppo selezionato di utenti. Questo lancio è stato effettuato per soddisfare le numerose richieste degli utenti che desideravano avere a disposizione più opzioni da questa applicazione. La prima novità è la possibilità per tutti gli utenti di salvare una bozza, nel caso in cui non si desideri condividere immediatamente un contenuto. Questa funzionalità offre l’opportunità di gestire e organizzare le proprie idee per condividerle in un secondo momento.

La seconda funzionalità permette di scattare una foto direttamente sul social, mentre si crea un nuovo thread. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante l’entusiasmo degli utenti per queste novità, Threads consente di salvare solo una bozza alla volta. Un limite che potrebbe rappresentare un ostacolo significativo. Infatti, per alcuni l’approccio ai social network prevede la creazione di una comunicazione specifica e un piano di pubblicazione ben definito e le bozze sono il mezzo per gestire più di un pensiero o un progetto. Certamente, la possibilità di salvare una bozza è sempre un vantaggio, rispetto a non poterlo fare, e per la maggior parte degli utenti risulta più che sufficiente.

Come salvare una bozza su Threads

Oltre il limite, in ogni caso, la creazione di una bozza su Threads è un processo molto semplice. Basta accedere al social network, procedere con “nuovo thread” selezionando l’icona centrale, scrivere il messaggio desiderato con eventuali icone, foto ecc., e infine selezionare “Annulla”.

A questo punto, è possibile scegliere tra “Elimina”, “Salva bozza”, “Annulla”. Selezionando “Salva bozza”, il thread non verrà eliminato e, una volta pronti per la pubblicazione, basterà selezionare nuovamente “nuovo thread” per visualizzare il messaggio inserito in origine e procedere con la pubblicazione. La bozza può essere salvata ogni volta che si desidera, è quindi possibile apportare modifiche, riaprirla e richiuderla, ma sempre sulla stessa bozza, non è possibile salvare più bozze.

Threads: le foto si scattano in app

Le bozze su Threads rappresentano un’evoluzione significativa che consente di salvare un pensiero senza perderlo. Tuttavia, ciò che mancava nel social network era la possibilità di scattare una foto e inserirla nel thread direttamente dall’app. Inizialmente, Threads ha permesso di aggiungere foto solo caricandole dalla propria galleria. Questo comportava, nel caso di foto scattate sul momento, l’apertura della fotocamera del dispositivo, lo scatto della foto, l’apertura dell’app, il caricamento della foto su Threads e infine la pubblicazione.

Un processo lungo che si allontana dall’obiettivo attuale dei social network, che è quello di condividere pensieri in modo fluido e veloce. Proprio perché, l’intrattenimento di oggi si basa sulla velocità e la praticità, e qualsiasi cosa che allontani l’utente da una piattaforma è considerata un ostacolo. Nonostante ciò, su Threads, questo non ha allarmato eccessivamente gli utenti, in quanto il social network è apprezzato e utilizzato principalmente per la divulgazione di pensieri attraverso le parole piuttosto che con le immagini. Tuttavia, era comunque una funzione mancante. Ora, però, è possibile scattare foto direttamente all’interno dell’app. Questa novità è accessibile in modo pratico e diretto e permette di rendere i propri thread sempre più completi e ricchi di dettagli. Oltre al testo, infatti, è possibile aggiungere gif, sondaggi, foto e molto altro.

Come scattare foto in-app su Threads

Per sfruttare questa recente innovazione del social network Threads, è sufficiente accedere all’icona al centro della schermata principale dell’applicazione e procedere con “Nuovo thread”. Sotto lo spazio dedicato all’inserimento del testo, sono presenti diverse icone che permettono di aggiungere elementi al thread, tra cui l’icona della fotocamera.

Nella pratica, per accedere alla fotocamera, a seconda del dispositivo e dei consensi dati inizialmente, è necessario autorizzare l’accesso alla fotocamera e al microfono dalle impostazioni. Successivamente, una volta scattata una foto, è possibile scegliere di condividerla o di scattarla nuovamente. Questa scorciatoia facilita la condivisione immediata delle foto, eliminando la necessità di utilizzare prima l’applicazione della fotocamera del dispositivo per scattare una foto e poi allegarla a un post di Threads tramite il rullino fotografico. Una volta inserita la foto e creato il thread, basterà procedere su “Pubblica”. Questi aggiornamenti, che arrivano gradualmente dal lancio del social network, permettono a Threads di restare al passo, e anche di superare, altri social network che da tempo offrono diverse funzionalità, tra cui le bozze e le foto in app. Threads continua a evolversi e in futuro potrebbe lanciare ulteriori novità interessanti per rendere il social sempre più completo.