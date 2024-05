Threads cambia interfaccia: la home page diventa "modulare"

La versione desktop di Threads sta per ottenere il suo più corposo aggiornamento visivo dal suo lancio. Meta ha da poco avviato a livello globale il rollout del nuovo update per il suo recentissimo social: tra le nuove funzionalità, c’è la possibilità di personalizzare l’interfaccia e disporre le colonne secondo un ordine preferito.

C’è chi dice che assomiglia a TweetDeck

“Abbiamo iniziato il lancio del nuovo Threads desktop a livello globale, così sarà possibile personalizzare tutto ciò che è visibile – ha scritto in un post (pubblicato su Threads, appunto) Adam Mosseri, che fa parte dei vertici di Instagram –. Abbiamo molte idee fantastiche per renderlo il miglior sito web in cui condividere idee, quindi restate sintonizzati per ulteriori novità e fateci sapere se avere suggerimenti”.

La nuova interfaccia di Threads è in sviluppo ormai da tempo: agli inizi di maggio, Mark Zuckerberg aveva pubblicato una piccola anteprima mostrando, attraverso uno screenshot, quello che dovrebbe essere il nuovo Threads per desktop. Alcuni utenti ne hanno sottolineato la vaga somiglianza con TweetDeck (ora ribattezzata X Pro da Elon Musk), la piattaforma per la gestione degli account X.

Da quello che sappiamo, l’aggiornamento di Threads permetterà all’utente di organizzare i propri contenuti in maniera più efficace e di tenere così traccia di più argomenti contemporaneamente. Una nuova icona a forma di puntina da disegno, localizzata in basso a sinistra, permetterà di aggiungere più colonne allo schermo: potrai aggiungervi elementi come i contenuti per te, i profili seguiti e i post salvati, tanto per fare qualche esempio.