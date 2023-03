ThinkPhone by Motorola: massima produttività anche fuori dall'ufficio

Il nuovo ThinkPhone by Motorola, progettato specificamente per soddisfare le esigenze delle aziende, è ora disponibile in Italia al prezzo di 999,90 euro, garantendo la qualità e l’affidabilità che caratterizzano tutti i dispositivi Lenovo Think.

L’annuncio è stato fatto durante il CES di Las Vegas e ThinkPhone rappresenta un’innovazione unica che fonde l’esperienza di Motorola nel settore mobile con la lunga tradizione di Lenovo nell’offrire soluzioni di sicurezza in ambito aziendale.

ThinkPhone by Motorola: caratteristiche tecniche e prezzo

Con ThinkPhone by Motorola, i clienti avranno accesso ad una suite completa di funzionalità di sicurezza ed assistenza supportata da ThinkShield, una security platform di livello superiore rispetto a quelle predefinite. Grazie alla presenza di funzionalità hardware e software dedicate, oltre che di specifici processi, questo dispositivo garantisce la massima privacy per i dati sensibili. ThinkPhone è dotato di Moto Secure, un’applicazione che funge da hub per gli elementi relativi alla sicurezza, ma anche di Moto KeySafe, un processore separato che gira su Android per offrire un’ulteriore protezione dei dati più importanti.

Il nuovo smartphone ThinkPhone by Motorola è stato progettato per massimizzare la produttività dei suoi utenti. Grazie alla collaborazione con importanti partner, tra cui Microsoft, questo dispositivo è in grado di offrire le migliori esperienze ai clienti business, fornendo app preinstallate come Microsoft 365, Outlook e Teams, che consentono di svolgere le attività quotidiane con maggiore facilità. Con il ThinkPhone, lavorare in mobilità non è mai stato così semplice ed immediato.

Il telefono è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, che garantisce prestazioni elevate ed una estrema reattività durante l’utilizzo delle applicazioni più complesse, assicurando un flusso di lavoro costante. Inoltre, lo smartphone dispone di un ampio display pOLED FHD+ da 6,6 pollici, una batteria da 5000 mAh che restituisce fino a 36 ore di autonomia ed una fotocamera Ultra Pixel da 50MP che permette di scattare foto di ottima qualità in ogni situazione, anche con condizioni di scarsa illuminazione. Lenovo ThinkPhone by Motorola è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 999,90 euro.