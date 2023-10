ThinkPad E16: perfetto per il tuo Business a prezzo top da Lenovo

Hai bisogno di un notebook professionale che sia resistente in viaggio e che offra anche prestazioni elevate? Vai sullo store online di Lenovo e scegli il ThinkPad E16 più adatto alle tue esigenze. Grazie ai potenti processori Intel Core di 13a Generazione e alla scheda grafica dedicata (opzionale) ti assicuri un vero e proprio “mostro” di produttività ed efficienza. Ovviamente ti aspettano a prezzi decisamente interessanti grazie alla formula “dal produttore al consumatore“.

ThinkPad E16 by Lenovo a prezzo di fabbrica

Vai su questo link e acquista uno dei tanti ThinkPad E16 di Lenovo a prezzo di fabbrica. Sono tutti dotati di un ampio display da 16 pollici con risoluzione massima a 2560 x 1600 pixel. Ottimi per lavorare in totale comodità e in qualsiasi luogo. Perfetti per il multitasking, sono dotati di capacità di memoria elevate e storage velocissimi. Inoltre, hai incluse soluzioni di sicurezza costante per proteggere tutti i tuoi dati sensibili da occhi indiscreti e cybercriminali.

Acquistare direttamente sul sito di Lenovo non solo ti dà diritto a sconti speciali, mai visti prima, ma ti permette anche di accedere alla migliore assicurazione sui tuoi acquisti e vantaggi incredibili. Infatti, se acquisti un computer con un valore superiore a 800 euro e permuti il tuo vecchio computer ottieni un rimborso fino al 20% del prezzo di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.