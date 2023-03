ThermoPro TP50 Termometro Igrometro Digitale a soli 10€

La soluzione giusta per una vita più sana e un ambiente confortevole: ThermoPro TP50 è un termometro Igrometro digitale che vi migliorerà la vita, acquistatelo a 10,99 euro anziché 12,99 euro approfittando dello sconto del 15%.

ThermoPro TP50 Termometro Igrometro Digitale: caratteristiche tecniche

Il ThermoPro TP50 presenta letture della temperatura e dell’umidità estremamente accurate e un ampio intervallo di misurazione, in più potrete confrontare le letture correnti con quelle del passato grazie al monitor della temperatura e dell’umidità che è dotato di aggiornamenti giornalieri su umidità e temperatura alta e bassa. Il sensore di umidità risulta molto sensibile e vi informerà immediatamente del livello di comfort presente nella vostra stanza. Caratterizzato da una misurazione precisa e aggiornamento rapido, il dispositivo combinato di termometro e igrometro fornisce un risultato di misurazione della temperatura compreso tra -50°C e 70°C e potrete scegliere l’unità di misura che più preferite tra °C e °F. inoltre, avrete un ampio intervallo di misurazione dell’umidità che va dal 10% al 99%.

Rimarrete sempre aggiornati in tempo reale perché le letture vengono aggiornate automaticamente ogni 10 secondi grazie ai sensori sensibili integrati. ThermoPro TP50 è un termometro molto innovativo che vi consentirà di visualizza l’umidità attuale sul misuratore con dei simpatici simboli. Inoltre, in base alla vostra comodità sono presenti due opzioni di montaggio: una base pieghevole e anche un magnete sul retro in modo che possa essere facilmente fissato ovunque vogliate.

Grazie al suo design compatto e a qualsiasi installazione, il termometro per ambienti sarà adatto ad ogni stanza e risulta essere abbastanza pratico per il monitoraggio del clima a casa o in ufficio. ThermoPro TP50 è il dispositivo domestico perfetto per mantenere le condizioni di vita ottimali e confortevoli. Rendete il vostro ambiente più accogliente utilizzandolo e non ve ne pentirete. Acquistatelo a soli 19,99 euro con uno sconto del 15%.

