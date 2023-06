The Quarry PS5: un'avventura da brivido ad un prezzo ridicolo (-51%)

The Quarry, il gioco iconico e terrificante per PS5, è finalmente disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 51%. Questa è un’opportunità da non perdere per gli amanti dell’horror che desiderano vivere un’esperienza di gioco unica nel suo genere. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 36,99 euro.

The Quarry PS5: un’affare da non perdere assolutamente

Una delle caratteristiche più interessanti di The Quarry è la possibilità di modificare l’estetica del gioco a proprio piacimento. Sono disponibili tre filtri visivi cinematografici, ognuno in grado di replicare un’era diversa e uno stile iconico del cinema dell’orrore. I giocatori possono scegliere se applicare la grana della pellicola da 8 mm per un’atmosfera da horror indipendente, l’effetto VHS per un omaggio agli anni ’80 o il classico filtro in bianco e nero per un tocco di horror classico. Questi filtri visivi sono un vero e proprio bonus per i giocatori che hanno effettuato il preordine entro il 10 giugno 2022 e sono indispensabili per immergersi appieno nell’atmosfera spettrale del gioco.

Ma il terrore può essere ancora più piacevole se condiviso con gli amici. The Quarry offre la possibilità di godersi l’esperienza di gioco insieme a un massimo di sette amici online. I giocatori possono invitare i loro amici ad assistere al gioco e votare sulle decisioni chiave, creando così una storia unica e coinvolgente. È un modo innovativo di coinvolgere gli spettatori e rendere il gioco ancora più interattivo.

In alternativa, se si preferisce un’esperienza più intima, è possibile organizzare un party a tema horror e giocare insieme nella modalità cooperativa locale. Ogni giocatore può scegliere un tutor e controllarne le azioni, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e divertente.

The Quarry offre una combinazione perfetta di spaventi e divertimento, con una grafica mozzafiato e una trama avvincente che terrà i giocatori col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Questo sconto assurdo del 51% su Amazon è un’opportunità unica per acquistare uno dei giochi più terificanti per PS5, ad un prezzo stracciato di soli 36,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.