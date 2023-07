The Quarry PS5: goditi il terrore con lo sconto FOLLE del 51%

Se sei un amante degli horror e possiedi una PS5, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di immergerti nel cupo mondo di The Quarry, un gioco in grado di offrire un’esperienza unica e inquietante. E cosa c’è di meglio di un gioco horror a prezzi scontati? Puoi approfittare dell’imperdibile offerta del 51% su Amazon, acquistandolo così al prezzo ridicolo di soli 36,99 euro.

The Quarry PS5: sbrigati, sono rimaste le ultime copie a disposizione

Uno dei punti di forza di The Quarry è il pacchetto bonus “Storia dell’Horror”, che ti permette di modificare l’estetica del gioco con tre filtri visivi cinematografici, ognuno rappresentante un’era e uno stile iconico del cinema dell’orrore. Potrai scegliere tra la grana della pellicola da 8 mm, perfetta per ricreare l’atmosfera dell’horror indipendente, l’effetto VHS che ti farà sentire come se fossi catapultato negli anni ’80, o il classico filtro in bianco e nero per vivere l’esperienza dell’horror classico. Ma affrettati, perché l’offerta è valida solo per i preordini fisici e include un codice riscattabile all’interno del gioco.

Un altro aspetto intrigante di The Quarry è la possibilità di condividere il terrore con i tuoi amici. Grazie alla modalità multiplayer online, fino a 7 amici possono unirsi alla tua avventura, votare le decisioni chiave e creare una storia unica e coinvolgente. Invita i tuoi amici a unirsi a te nel regno dell’orrore e preparati a vivere momenti indimenticabili e spaventosi insieme.

Se preferisci giocare in compagnia di amici e familiari nella stessa stanza, la modalità cooperativa locale è ciò che fa per te. Ogni giocatore avrà il controllo di un personaggio, e insieme, dovrete affrontare gli orrori di The Quarry. Organizza un party a tema horror e divertiti con le reazioni emozionanti e gli spaventi condivisi.

The Quarry offre una trama avvincente, ambientazioni cupe e grafiche straordinarie, rendendo l’esperienza di gioco coinvolgente e spaventosa. Scoprirai segreti nascosti, affronterai creature terrificanti e ti immergerai in un’atmosfera unica che ti terrà incollato allo schermo.

Non perdere l’opportunità di goderti il terrore con il fantastico sconto del 51% su Amazon per The Quarry su PS5. Non lasciarti scappare questa occasione unica per vivere un’esperienza di gioco horror indimenticabile, al prezzo stracciato di soli 36,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

