The Mandalorian 3 su Disney+: tutte le ultime novità

The Mandalorian 3 è in arrivo su Disney+. Infatti, è tra le novità di spicco che presto saranno disponibili con il nuovo mese entrante. Perciò tutti pronti perché a catalogo si potranno vedere i nuovi episodi dal 1° marzo 2023.

Se ancora non lo hai fatto abbonati con 2 mesi gratis. Attivando il Piano Annuale ottieni 12 mesi al prezzo 10.

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic e, come lo dimostra The Mandalorian 3, anche di Star Wars. Perciò avrai accesso a un mondo di contenuti per un intrattenimento dedicato a tutta la famiglia grazie anche al Parental Control.

Ma quali sono le novità per questa nuova stagione a breve disponibile sul catalogo di uno dei più importanti servizi di streaming live e on demand? Scopriamole insieme e gustiamoci alcune chicche davvero speciali di questo titolo tanto atteso e acclamato.

The Mandalorian 3: sinossi ufficiale, news e cast

The Mandalorian 3 si prospetta davvero entusiasmante su Disney+. La trama sarà sicuramente ricca di colpi di scena a cui ci hanno già abituati le narrazioni di questa serie TV. Otto episodi costituiscono la trama di questo titolo. Ecco la sinossi ufficiale:

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

Disponibile dal 1° marzo 2023, mancano davvero pochi giorni al suo debutto. Se ancora non lo hai fatto, ti consigliamo di vederti tutte e due le prime stagioni così potrai gustarti la terza. Si tratta sicuramente di un titolo da non perdere se ami Star Wars e la sua trilogia.

Anche il cast di The Mandalorian 3 su Disney+ è stellare. Non mancheranno interpreti d’eccezione tra cui: Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

